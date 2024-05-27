Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Станом на 17:00 найбільш активні бойові дії велися на покровському та харківському напрямках, російська армія посилила тиск під м. Часів Яр, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 66 бойових зіткнень. Наші воїни перешкоджають наступальним спробам російських окупантів та завдають їм значних втрат", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що на харківському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10 - чотири бої тривають. "Ситуація контрольована, українські підрозділи посилюють стійкість оборони. При цьому противник застосував уже 17 керованих авіабомб. Зокрема, нових ударів керованими авіабомбами (КАС) зазнали Вовчанськ, Липці та Старий Салтів", - інформує Генштаб.

На куп'янському напрямку російські загарбники за підтримки з повітря сім разів намагалися вклинитися в оборонні рубежі ЗСУ, атакуючи, зокрема, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Берестового, Греківки, Дружелюбівки, Невського та біля М'ясожарівки. Били КАБами по Озерному, Куп'янську, Петропавлівці.

Російські окупанти також здійснили три штурмові дії на Лиманському напрямку. "Тут агресор атакував біля населеного пункту Терни. Наші війська діють активно і дають гідну відсіч", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Ще п'ять атак російських окупантів підрозділи Сил оборони відбивали на сіверському напрямку. Поблизу Виїмки зупинено три ворожі штурми. Ще по одному - біля Верхньокам'янського, а також поблизу Спірного, де агресор атакував за підтримки авіації.

Повідомляється, що в районі Нового під Часовим Яром російські війська від початку доби здійснили вже п'ять штурмових дій, ще по одній атаці - на Кліщіївку та Іванівське. Загалом на краматорському напрямку ЗСУ відбивали сім атак окупантів. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба.

На покровському напрямку кількість ворожих штурмів від початку доби зросла до 16. "Росіяни атакують поблизу Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового. Ситуація напружена. По населених пунктах Сокіл і Жовте гатила ворожа авіація", - наголошує Генштаб.

На курахівському напрямку українські захисники протистояли восьми атакам противника. Ситуація контрольована. На времівському напрямку російські окупанти здійснили вже п'ять наступальних спроб - окрім Старомайорського, також у напрямку села Урожайне. По П'ятихатках агресор бив з авіації. На оріхівському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку в районі Роботиного.

Повідомляється також, що на придніпровському напрямку, поблизу Кринків та на інших лівобережних плацдармах, відбито чотири атаки противника.

"Наші війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Для посилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення", - резюмував Генштаб.