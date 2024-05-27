Зеленський: Наші партнери мають розуміти, що надання нам ППО - це про оборону, а не про наступ на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно чинити тиск на партнерів, щоб ті дали їй ППО і, відповідно, можливість захищатися від ракетно-бомбових ударів РФ; партнери також мають розуміти, що надані засоби ППО для України будуть її обороною від Росії, а не атакою по території РФ.

"Найголовніша проблема, яка на сьогодні є, - це застосування Росією понад 3 тисяч керованих авіабомб. Просто по людях. За місяць", - заявив він на пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії в Мадриді.

При цьому, як зазначив Зеленський, "ми вважаємо, що наступного місяця може бути 3,5 тисячі російських авіабомб".

"Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Із будь-якою підготовкою людина, хоч би який захист вона мала, не здатна це витримати. Не витримують люди. Як із цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб із цим боротися", - наголосив він.

Зеленський нагадав, що Україна постійно просить світ допомогти хоча б із додатковими системами "Петріот". "Сім систем хоча б. Тому що нам тільки для Харкова, для цього напрямку потрібно хоча б дві системи. Навіщо? Ці авіабомби Росія використовує зі своїх літаків. І якщо в нас будуть сучасні системи "Петріот", ці літаки не зможуть підлітати так близько, щоб використати ці авіабомби просто по цивільному населенню і по військових наших. Це очевидний факт. Я не кажу про десятки систем для того, щоб закрити повністю небо над Україною. Я кажу про те, щоб хоча б не давати можливості Росії використовувати тисячі авіабомб. Ось про що ми говоримо".

Глава держави також розповів, що порушував із прем'єром Іспанії питання про передання ППО, однак, за його словами, Іспанія сама не може закрити це питання.

"І тому нам потрібно працювати всім разом і тиснути. І вже не тільки на Росію. Нам потрібно чинити тиск на партнерів, щоб вони дали нам можливість захиститися від Російської Федерації. Навіть ті партнери, які бояться давати нам зброю, мають розуміти, що air defense (протиповітряна оборона - ІФ-У) - це оборона, а не наступ. Це захист. І це єдиний шлях для нас", - резюмував він.