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16:22 27.05.2024

Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

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Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес уклали в Мадриді двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки, повідомляється на сайті глави Української держави в понеділок.

"Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди", - йдеться в повідомленні.

Іспанія вже долучилася до кількох коаліцій у межах Контактної групи з оборони України: "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", "Артилерія", "Бронетехніка", "Морська безпека", "Інформаційні технології" і "Розмінування", що підсилять Україну і поліпшать її оперативну сумісність із НАТО.

"Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України. Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО", - наголошується в повідомленні.

Окремі блоки угоди присвячені підтримці Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, впровадженню механізму відшкодування шкоди та притягненню агресора до відповідальності.

Як повідомляється на сайті президента, Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню угоду про безпеку на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року - до цього Україна уклала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави.

Теги: #україна #іспанія #угода

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