Участь у Саміті миру підтвердили вже 90 держав - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Петром Санчесом пресконференції в Мадриді заявив, що свою участь у Саміті миру підтвердили вже 90 держав.

"Наразі вже 90 країн підтвердили свою участь. Ми продовжимо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", - заявив Зеленський.

Президент України також подякував іспанському прем'єру за його особисту згоду взяти участь у Саміті миру.

За словами Зеленського, цей саміт стане першою реальною можливістю справді наблизити справедливий надійний мир.

"Не просто якусь паузу між російськими ударами, а справді мир. Там на Саміті ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни і подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на Саміті свою справжню зацікавленість у мирі".

Саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.