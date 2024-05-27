Унаслідок ворожих ударів по харківському "Епіцентру" загинули 18 осіб - Синєгубов

Кількість загиблих унаслідок авіаударів, завданих російськими окупантами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в суботу, 25 травня, зросла до 18.

"Кількість загиблих зросла до 18. Поранені 48 людей. Безвісти зниклими залишаються п’ять осіб. Інформація оновлюється", - написав голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

Як повідомлялося, 27 травня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по "Епіцентру". Раніше повідомлялося про 17 загиблих, 47 постраждалих і п'ятьох зниклих безвісти.