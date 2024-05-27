Події

15:10 27.05.2024

Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою - розмова Зеленського й Науседи

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Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою - розмова Зеленського й Науседи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом між Україною і Литвою буде підписано двосторонню безпекову угоду.

"Дорогою до Іспанії провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Лідери обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів - Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської Ради та Саміту НАТО.

Як зазначив Зеленський, Литва й особисто президент Науседа докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки.

Президент України також повідомив про домовленість із президентом Литви вже найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7.

Як повідомлялося, у Литві 26 травня відбувся другий тур президентських виборів, у результаті яких перемогу здобув нинішній президент Гітанас Науседа з 75% голосів виборців.

Теги: #україна #литва #угода

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