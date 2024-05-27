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14:02 27.05.2024

Київ може відправити до Харкова 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів і 10 автобусів як допомогу - мер

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Київ може відправити до Харкова 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів і 10 автобусів як допомогу - мер

Київ готовий відправити до Харкова допомогу у вигляді 30 апаратів штучної вентиляції легенів, 50 енергогенераторів, а також 10 пасажирських автобусів, повідомив мер столиці Віталій Кличко в понеділок.

"Кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російських варварів. Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету "Епіцентр". Кияни щиро співчувають родинам загиблих харків'ян", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок.

Він також звернувся до міжнародних партнерів із проханням вплинути на надання необхідного озброєння Україні, зокрема систем протиповітряної оборони для Харкова, нестачею якого користуються окупанти.

Як повідомлялося, 27 травня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по "Епіцентру" в суботу. Повідомляли про 16 загиблих, 45 постраждалих і п'ятьох зниклих безвісти.

Теги: #київ #допомога #харків

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