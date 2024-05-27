Серед працівників Мінветеранів 17% УБД

У Міністерстві у справах ветеранів України працюють учасники бойових дій (УБД) і таких - 17%, повідомив в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

"Наразі у міністерстві 37 учасників бойових дій, що становить 17% від усього міністерства", - сказав він на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" у Києві в понеділок.

Крім того, за його словами, у відомстві наразі 29 мобілізованих, які вже були ветеранами, але після початку повномасштабної війни повернулися в армію.

Порхун також повідомив, що четверо мобілізованих працівників міністерства за час повномасштабної війни загинули.