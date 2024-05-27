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10:54 27.05.2024

У 84% компаній Американської торговельної палати в Україні є працівники, які служать у ЗСУ, - президент Палати

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У 84% компаній Американської торговельної палати в Україні є працівники, які служать у ЗСУ, - президент Палати

У 84% компаній Американської торговельної палати в Україні є працівники, які служать у Збройних силах України, повідомив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

"На сьогодні 84% компаній Американської торговельної палати в Україні мають працівників, які служать у Збройних силах України, це означає, що в 9 із 10 компаній є захисники й захисниці", - сказав він на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" в Києві у понеділок.

За його словами, питання реінтеграції ветеранів є ключовим для Американської торговельної палати.

"Важливо створити умови, в яких ці захисники знову стануть економічно активними, зможуть реалізувати свої знання і навички в мирному житті", - наголосив Гундер.

Теги: #військовослужбовці #американська_торговельна_палата

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