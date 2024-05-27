Події

10:39 27.05.2024

На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА

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На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА
Фото: Фб Прокудіна

Організації Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну сім'ю, у якій виховують сімох дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це дві дівчинки та п'ятеро хлопчиків. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише дев'ять місяців. А найстаршій - 12 років", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальна операція була складною, але нині сім'я в безпеці, під наглядом лікарів і психологів.

Загалом від початку року з окупованої території Херсонської області евакуювали 101 дитину.

Теги: #діти #херсонська_область #евакуація

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