На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА

Фото: Фб Прокудіна

Організації Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну сім'ю, у якій виховують сімох дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це дві дівчинки та п'ятеро хлопчиків. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише дев'ять місяців. А найстаршій - 12 років", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальна операція була складною, але нині сім'я в безпеці, під наглядом лікарів і психологів.

Загалом від початку року з окупованої території Херсонської області евакуювали 101 дитину.