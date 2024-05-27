Події

10:22 27.05.2024

Питання демонтажу радянської символіки з мосту Патона має вирішувати Держагентство відновлення - КМДА

2 хв читати
Питання демонтажу радянської символіки з мосту Патона має вирішувати Держагентство відновлення - КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявляють, що питання демонтажу радянської символіки з мосту ім. Патона має вирішувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в процесі реставрації мосту.

"У 2008 році міст ім. Патона через Дніпро (з усіма складовими) було занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку архітектури та містобудування, науки і техніки місцевого значення... Цей об'єкт є унікальною інженерно-технічною та архітектурною спорудою авторського виконання, всі складові якого, зокрема елементи оздоблення, є цілісними частинами пам'ятки, цінними з історичної, архітектурної та мистецької точок зору", - ідеться у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна" управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації з посиланням на роз'яснення КП "Київавтошляхміст".

Зазначається, що рішенням Київської міської ради у 2023 році затверджено перелік об'єктів, що пов'язані з пропагандистською історією та культурою СРСР і підлягають усуненню з публічного простору міста, до якого увійшов і міст ім. Патона (зі збереженням художнього оформлення, проведення конкурсу на встановлення нових елементів) у комплексі ремонтно-реставраційних робіт, які здійснюватимуться на пам'ятці.

Крім того, наголошується, що згідно з порядком використання коштів державного бюджету на розвиток та відновлення інфраструктури, головним розпорядником цих коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Агентство відновлення.

"Беручи це до уваги, питання демонтажу комуністичної символіки з мосту ім. Патона через річку Дніпро має вирішувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в процесі проєктування та забезпечення виконання робіт із реставрації цієї споруди", - підсумовано у відповіді.

Як повідомлялося, 2019 року керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович заявляв, що проблема радянської символіки на київському мосту ім. Патона не так технологічна, як ідеологічна, і що Інститут за допомогою громадськості продовжить домагатися її демонтажу.

У березні 2020 року голова УІНП Антон Дробович розповів, що представники київської влади заявляють, що заплановано реконструкцію мосту Патона, під час якої радянські символи буде демонтовано.

У травні 2022 року Дробович заявив, що серпи і молоти на мосту Патона потрібно прибрати якнайшвидше.

У травні 2024 року Дробович висловив сподівання, що радянська символіка з мосту Патона буде демонтована влітку 2024 року.

Теги: #демонтаж #міст_патона #символіка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 20.05.2024
Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович

Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович

09:29 17.05.2024
У Києві демонтували Десятинний храм УПЦ (МП) на території Національного музею історії України

У Києві демонтували Десятинний храм УПЦ (МП) на території Національного музею історії України

07:05 17.05.2024
У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

11:51 30.04.2024
У Києві розпочато демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" - КМДА

У Києві розпочато демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" - КМДА

09:28 10.04.2024
Держетнополітики закликає міжнародну спільноту засудити демонтаж купола Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі

Держетнополітики закликає міжнародну спільноту засудити демонтаж купола Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі

17:23 19.03.2024
Нацмузей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва"

Нацмузей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва"

17:24 14.03.2024
Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

14:50 23.12.2023
У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання 1918 року"

У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання 1918 року"

18:12 08.12.2023
ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

14:19 30.11.2023
Назви населених пунктів із використанням ідеологеми "1 травня" належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Назви населених пунктів із використанням ідеологеми "1 травня" належать до символіки російської імперської політики - УІНП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Антонівку біля Херсона, поранено двоє жителів - ОВА

Окупанти обстріляли Чернігів, Дружбу та 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Генсек НАТО закликав зняти обмеження на використання Україною іноземних озброєнь для ударів по РФ

РФ розпочала нову хвилю "націоналізації" нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях - Центр нацспротиву

Петиція із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у Києві набрала потрібну кількість голосів

За добу на Харківщині чотири мирних жителі загинули внаслідок збройної російської агресії

Зеленський у понеділок відвідає з робочим візитом Іспанію

На Донеччині в результаті російських обстрілів п'ять убитих і троє поранених

У Херсонській області за добу троє поранених унаслідок обстрілів, окупанти скинули керовані авіабомби

РФ вивела в Чорне море три бойові кораблі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА