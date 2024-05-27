Питання демонтажу радянської символіки з мосту Патона має вирішувати Держагентство відновлення - КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявляють, що питання демонтажу радянської символіки з мосту ім. Патона має вирішувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в процесі реставрації мосту.

"У 2008 році міст ім. Патона через Дніпро (з усіма складовими) було занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку архітектури та містобудування, науки і техніки місцевого значення... Цей об'єкт є унікальною інженерно-технічною та архітектурною спорудою авторського виконання, всі складові якого, зокрема елементи оздоблення, є цілісними частинами пам'ятки, цінними з історичної, архітектурної та мистецької точок зору", - ідеться у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна" управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації з посиланням на роз'яснення КП "Київавтошляхміст".

Зазначається, що рішенням Київської міської ради у 2023 році затверджено перелік об'єктів, що пов'язані з пропагандистською історією та культурою СРСР і підлягають усуненню з публічного простору міста, до якого увійшов і міст ім. Патона (зі збереженням художнього оформлення, проведення конкурсу на встановлення нових елементів) у комплексі ремонтно-реставраційних робіт, які здійснюватимуться на пам'ятці.

Крім того, наголошується, що згідно з порядком використання коштів державного бюджету на розвиток та відновлення інфраструктури, головним розпорядником цих коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Агентство відновлення.

"Беручи це до уваги, питання демонтажу комуністичної символіки з мосту ім. Патона через річку Дніпро має вирішувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в процесі проєктування та забезпечення виконання робіт із реставрації цієї споруди", - підсумовано у відповіді.

Як повідомлялося, 2019 року керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович заявляв, що проблема радянської символіки на київському мосту ім. Патона не так технологічна, як ідеологічна, і що Інститут за допомогою громадськості продовжить домагатися її демонтажу.

У березні 2020 року голова УІНП Антон Дробович розповів, що представники київської влади заявляють, що заплановано реконструкцію мосту Патона, під час якої радянські символи буде демонтовано.

У травні 2022 року Дробович заявив, що серпи і молоти на мосту Патона потрібно прибрати якнайшвидше.

У травні 2024 року Дробович висловив сподівання, що радянська символіка з мосту Патона буде демонтована влітку 2024 року.