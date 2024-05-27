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09:46 27.05.2024

Генсек НАТО закликав зняти обмеження на використання Україною іноземних озброєнь для ударів по РФ

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Генсек НАТО закликав зняти обмеження на використання Україною іноземних озброєнь для ударів по РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників із альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для нанесення ударів по військових об'єктах у Росії.

"Союзникам із НАТО настав час розглянути питання про те, чи не варто їм скасувати деякі із запроваджених ними обмежень на використання зброї, яку вони передали Україні", - заявив він в інтерв'ю британському журналу The Economist.

Столтенберг додав, що це особливо актуально наразі, "коли в районі Харкова тривають активні бойові дії (...), і позбавлення України можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії дуже ускладнює їй самооборону".

Водночас генсек сказав, що НАТО не братиме безпосередньої участі в бойових діях в Україні.

"Це не входить у наші плани (...). У нас немає жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета (...) була подвійною: підтримати Україну, що ми і робимо, але також і гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт", - заявив Столтенберг.

Як пише журнал, "наразі є ознаки того, що Америка, можливо, збирається надати Україні більше свободи дій у нанесенні ударів", доводи на користь такого рішення навів держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва минулого тижня. Однак радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван "постійно закликає до обережності, президент Байден дотримується тієї ж точки зору".

Видання нагадує, що "кількома днями раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив, що Україна може вільно використовувати крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow для нанесення ударів по цілях у Росії".

Теги: #зброя #нато #україна

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