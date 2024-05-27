Події

07:50 27.05.2024

Окупанти ввечері та вранці знову атакували Нікопольський район, застосувавши дрони та артилерію

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Окупанти ввечері та вранці знову атакували Нікопольський район, застосувавши дрони та артилерію

Російські окупанти ввечері та вранці знову завдали ударів по Нікопольському району, застосувавши дрони та артилерію, виникли пожежі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окупанти знову атакували Нікопольщину. Учора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі - обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, "по райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджено приватне підприємство і два житлових будинки".

Триває обстеження уражених територій. Люди вціліли.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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