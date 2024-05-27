За добу окупанти понад 400 разів ударили по Запорізькій області

Російські окупанти за минулу добу понад 400 разів ударили по Запорізькій області, застосувавши авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню і артилерію, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"Протягом доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що "війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю. Ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці та Левадному. 166 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 17 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку. 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П'ятихаток".

"Надійшло 1 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - інформував Федоров.