27 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 824 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 824 RUSSIAN AGRESSION

27 травня відзначають Міжнародний день маркетингу, День екстреної медичної допомоги, День захисту від Сонця, День народження скотчу.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського і мучениці Феодори.

Міжнародний день маркетингу

Роль маркетингу важлива в налагодженні зв'язків між бізнесом і споживачами та стимулюванні суспільних змін. Цього дня також відзначають день народження Філіпа Котлера, якого часто називають "батьком сучасного маркетингу", чиї інноваційні теорії сформували маркетинговий простір.

День екстреної медичної допомоги

День невідкладної медичної допомоги - щорічна подія, яку відзначають 27 травня, щоб відзначити життєво важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які надають невідкладну та життєво необхідну допомогу в критичних ситуаціях.

День захисту від Сонця

День захисту від Сонця інформує людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

День народження скотчу

Сьогодні День народження скотчу - липкої стрічки, яку ми використовуємо щодня в різних сферах життя. Її винахідником вважається американець Річард Дрю. Він працював лабораторним техніком у Minnesota Mining and Manufacturing, яка спеціалізувалася на виробництві наждачного паперу, а також займалася дослідженнями непроникних матеріалів і целофану. Першу стрічку було вироблено на целофановій базі з каучуку, живиці і олії.

Ще цього дня:

1900 - На парламентських виборах у Бельгії вперше у світі було випробувано систему пропорційного представництва;

1916 - Президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй;

1921 - Афганістан оголосив про свою незалежність;

1926 - У штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну і Тому Соєру;

1930 - Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку" - скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова;

1933 - Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Три поросятка";

1937 - У Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота - один із найкрасивіших у світі;

2002 - Музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер";

2009 - На базі Національного авіаційного університету створено Інститут аеронавігації;

2015 - Прокуратури Швейцарії та США заарештували 7 вищих посадових осіб ФІФА і загалом 14 осіб - за обвинуваченням у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей

Церковне свято

Ферапонт жив у III столітті в місті Сардіс (Мала Азія). Він був місцевим єпископом, проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів. Правитель Юліан, дізнавшись про це, велів кинути єпископа до в’язниці, де його покинули без їжі та води, намагаючись змусити відмовитися від віри, але Ферапонт стійко витримав усі випробування. Тоді його почали водити в кайданах містами і публічно катувати. Але побачивши мужність єпископа, християни лише міцнішали у вірі. Після чергового побиття Ферапонт помер - за переказами, тієї ж миті кілки, до яких було прив'язано єпископа, дали паростки і стали деревами. Їхнє листя зцілювало тих, хто звертався зі щирою молитвою до святого.

Іменини: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.