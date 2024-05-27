Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від ослаблення підтримки України в її захисті від російської агресії, повідомляє Tagesschau 26 травня.

"Стояти сьогодні на боці миру - означає надавати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захистити свої кордони і суверенітет", - заявив Макрон після розмови з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

Штайнмаєр також підкреслив, що допомога Україні не повинна скорочуватися.

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон у неділю прибув до Німеччини з триденним державним візитом. Це - перший державний візит президента Франції до Німеччини за останні 24 роки. Під час переговорів обговорювали питання європейської безпеки.