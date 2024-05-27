Події

00:42 27.05.2024

У Литві чинного главу держави Науседу було переобрано на другий президентський термін

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У Литві чинного главу держави Науседу було переобрано на другий президентський термін

У неділю, 26 травня, в Литві на другий президентський термін переобрали Гітанаса Науседу, який переміг із суттєвим відривом під час другого туру президентський виборів, повідомляє LRT.

За результатами підрахунку голосів станом на 00:09 27 травня, після завершення підрахунку на 98,9% виборчих дільницях Науседа набрав 74,64% голосів, а його опонентка, глава уряду, Інгріда Шимоніте - 23,85%.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), у другому турі президентських виборів у неділю проголосували 49,61% виборців, які мають право голосу.

Ще до підрахунку всіх голосів Шимоніте визнала поразку на президентських виборах у Литві чинному президенту Науседі.

"Я хотіла б привітати обраного президента Литви", - заявила журналістам Шимоніте.

 

Теги: #литва #вибори #президентські

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