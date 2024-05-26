Події

23:17 26.05.2024

За добу окупанти випустили по Україні 14 ракет і близько 70-ти керованих авіабомб - Генштаб

1 хв читати
За добу окупанти випустили по Україні 14 ракет і близько 70-ти керованих авіабомб - Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням 14 ракет і 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 неділі.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Водночас, зазначається у зведенні, українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. За цю добу Повітряні сили, ракетні війська та артилерія вразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.

Теги: #україна #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 26.05.2024
Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

22:42 26.05.2024
Увечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених - Херсонська ОВА

Увечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених - Херсонська ОВА

20:08 26.05.2024
Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

06:52 26.05.2024
ЗС України мали успіх на куп'янському напрямку

ЗС України мали успіх на куп'янському напрямку

04:39 26.05.2024
На Вінниччині зафіксовано влучання по житловому будинку внаслідок ворожої ракетної атаки, троє постраждалих, мешканців евакуювали

На Вінниччині зафіксовано влучання по житловому будинку внаслідок ворожої ракетної атаки, троє постраждалих, мешканців евакуювали

00:15 26.05.2024
Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

21:55 25.05.2024
Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

14:48 25.05.2024
Зеленський: Таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну, тому що Пекін говорить про повагу до територіальної цілісності

Зеленський: Таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну, тому що Пекін говорить про повагу до територіальної цілісності

12:39 25.05.2024
ЄБРР з партнерами з України шукають найкращий шлях допомогти їй вижити наступної зими

ЄБРР з партнерами з України шукають найкращий шлях допомогти їй вижити наступної зими

07:38 25.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Міноборони Швеції підтримує право України захищатися шляхом нанесення ударів по військових цілях на території РФ

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

ОСТАННЄ

На Донеччині через обстріли військами РФ протягом дня загинуло троє людей

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

У Києві в понеділок, 27 травня, лімітів е/е вистачить у середньому на 81% потреб

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Міноборони Швеції підтримує право України захищатися шляхом нанесення ударів по військових цілях на території РФ

У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікопольський район, є постраждала

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА