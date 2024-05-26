За добу окупанти випустили по Україні 14 ракет і близько 70-ти керованих авіабомб - Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням 14 ракет і 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 неділі.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Водночас, зазначається у зведенні, українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. За цю добу Повітряні сили, ракетні війська та артилерія вразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.