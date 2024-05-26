Події

19:04 26.05.2024

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікопольський район, є постраждала

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Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікопольський район, є постраждала

Російські окупанти протягом дня 10 разів обстріляли Нікопольський район, постраждала 69-річна жінка, зафіксовано руйнування житлових будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю ввечері.

"Протягом дня росіяни 10 разів били по Нікопольщині. Обстрілювали мирні населені пункти з важкої артилерії. Били й дронами-камікадзе. Під час однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка. З контузією її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан постраждалої як середній", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, внаслідок обстрілу в місті пошкоджено двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні будинки, а також магазин і приміщення медичного центру. Зачеплено 17 господарських будівель, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газогін і лінії електропередач.

Повідомляється, що також були вибухи в Марганецькій та Мирівській громадах.

"Там без постраждалих і жертв. Чи є руйнування - з'ясовують фахівці", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріл

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