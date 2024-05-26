Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

Кілька ракет запустили з Сектора Гази по центральній частині Ізраїлю, жертв і постраждалих немає, передає Times of Israel із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За інформацією військових, ракети запустили з південних територій анклаву біля Рафаха. Щонайменше вісім ракет перетнули кордон, і кілька з них перехопили.

У зв'язку з атакою в містах центральної частини країни, зокрема, в Герцлії, в Петах-Тікві, в Тель-Авіві, лунала сирена, що попереджала про ракетний обстріл. Це перший подібний обстріл за останні чотири місяці, зазначають ізраїльські ЗМІ.

Угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за цю атаку.