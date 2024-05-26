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11:46 26.05.2024

Українські захисники відбили загрозу прориву військ РФ на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Українські захисники відбили загрозу прориву військ РФ на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку загрозу прориву окупантів відбито, забезпечено стійку оборону, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10.00 неділі.

"Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи", - повідомив Генштаб у телеграм-каналі.

Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції українських військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Водночас ворог продовжує спроби просунутися вперед із району села Лук'янці - триває бій. Водночас українські підрозділи продовжують заходи із посилення стійкості оборони.

Як зазначається, за уточненою інформацією, 25 травня ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми та шість автомобілів і спецтехніки.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбувалося шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. У районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої тривають. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку українські воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися в бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку противник активних дій не здійснював.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - до теперішнього часу противник уже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім бойових зіткнень, у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів у районі Костянтинівки. Ворог нині продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем сил оборони.

На Времівському напрямку, неподалік Роздольного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне становище зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку триває бій у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника і подальшої стабілізації обстановки, підсумували в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу

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