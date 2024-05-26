Три багатоповерхові житлові будинки та сім приватних пошкоджено внаслідок падіння уламків дрона на Вінниччині

Російські війська в ніч на неділю знову атакували Україну, внаслідок чого на Вінниччині внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено три багатоповерхові та сім приватних житлових будинків. Із квартир евакуювали 40 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі ворог атакував Вінниччину. У м. Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали ушкоджень три чотириповерхові житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали 3 людини, які від госпіталізації відмовилися. Також із квартир евакуювали 40 осіб. На місці події працювали психологи ДСНС.

Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи з демонтажу конструкцій, що нависають з поверхів будинку і становлять загрозу перехожим.

Як повідомлялося, російські війська здійснили нічну атаку регіонів України, внаслідок якої на Вінниччині було зафіксовано влучання в житловий будинок, постраждало троє людей, решту мешканців евакуюють, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.