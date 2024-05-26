Події

08:06 26.05.2024

Три багатоповерхові житлові будинки та сім приватних пошкоджено внаслідок падіння уламків дрона на Вінниччині

1 хв читати

Російські війська в ніч на неділю знову атакували Україну, внаслідок чого на Вінниччині внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено три багатоповерхові та сім приватних житлових будинків. Із квартир евакуювали 40 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі ворог атакував Вінниччину. У м. Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали ушкоджень три чотириповерхові житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали 3 людини, які від госпіталізації відмовилися. Також із квартир евакуювали 40 осіб. На місці події працювали психологи ДСНС.

Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи з демонтажу конструкцій, що нависають з поверхів будинку і становлять загрозу перехожим.

Як повідомлялося, російські війська здійснили нічну атаку регіонів України, внаслідок якої на Вінниччині було зафіксовано влучання в житловий будинок, постраждало троє людей, решту мешканців евакуюють, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

 

 

 

Теги: #пошкодження #будинки #вінницька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:39 26.05.2024
На Вінниччині зафіксовано влучання по житловому будинку внаслідок ворожої ракетної атаки, троє постраждалих, мешканців евакуювали

На Вінниччині зафіксовано влучання по житловому будинку внаслідок ворожої ракетної атаки, троє постраждалих, мешканців евакуювали

13:19 15.05.2024
В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тис. базових станцій мобільного зв'язку - Федоров

В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тис. базових станцій мобільного зв'язку - Федоров

15:19 11.05.2024
Троє поліцейських загинули в ДТП у Вінницькій області

Троє поліцейських загинули в ДТП у Вінницькій області

11:18 10.05.2024
Унаслідок нічних атак були пошкоджені ЛЕП і відключалися побутові споживачі в трьох областях

Унаслідок нічних атак були пошкоджені ЛЕП і відключалися побутові споживачі в трьох областях

07:18 08.05.2024
Ворожі ракети зафіксовані на Вінниччині, є влучання

Ворожі ракети зафіксовані на Вінниччині, є влучання

11:20 02.05.2024
Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

12:04 01.05.2024
В Одесі внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення представництва омбудсмена

В Одесі внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення представництва омбудсмена

06:58 23.04.2024
У військовослужбовців на Вінниччині, які стріляли в поліцейських, було 100 гранат і 25 тисяч патронів

У військовослужбовців на Вінниччині, які стріляли в поліцейських, було 100 гранат і 25 тисяч патронів

20:48 22.04.2024
Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

11:12 20.04.2024
На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну вночі

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

Зеленський: Всі у світі, хто постачає зброю і стоїть пліч-о-пліч з Україною, є справжнім рятівником життя

На покровському напрямку знищено російський Су-25

ОСТАННЄ

Передчасний наступ на півночі Харківської області став для Росії провальним - ISW

Після обстрілу РФ Харкова в суботу 16 осіб вважаються безвісти зниклими - глава МВС

На Хмельниччині збили 1 ракету і 6 БпЛА - голова обладміністрації

На Харківщині за добу 12 людей загинули, 78 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, четверо поранених

Російські війська за добу 426 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну вночі

У небі над Дніпропетровською областю ППО знищила 11 "шахедів", є пошкодження

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА