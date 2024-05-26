ЗС України мали успіх на куп'янському напрямку

Сили оборони продовжують контролювати ситуацію на фронті, зокрема, на куп'янському напрямку українські захисники провели активні дії, завдавши ворогу суттєвих втрат, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 23:00 суботи.

Так, від початку доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

Противник завдав по території України 5 ракетних (із застосуванням 8 ракет) і 34 авіаційні удари (49 КАБ), застосував 381 дрон-камікадзе. Також російські окупанти здійснили 2433 обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.

"Наші воїни продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися вглиб території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу", передали в Генштабі.

Так, 25 травня на харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Наразі на харківському напрямку ще тривають бойові дії поблизу населених пунктів Нескучне та Стариця.

За попередніми даними, втрати противника від початку доби на цьому напрямку склали 100 осіб. Було знищено 1 танк, 2 артилерійські системи та 2 одиниці автомобільної техніки. Ще 1 артилерійську систему та 1 автомобіль було пошкоджено.

На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка.

Поблизу М'ясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

Попередньо загальні втрати противника протягом доби на цьому напрямку склали 47 осіб. Знищено 1 ворожу МТЛБ, 2 одиниці автомобільної техніки, станцію спостереження "Муром-П" та 2 склади боєприпасів, а також пошкоджено 2 танки та 1 бойову машину піхоти, передали в Генштабі.

На лиманському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 5 атак російських окупантів біля Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Зазначається, що ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На сіверському напрямку кількість штурмових дій противника до вечора зросла до 13. Напружена ситуація залишається у Білогорівки, де ворог намагається вклинитися в українську оборону.

"Водночас, українськими захисниками проведено низку заходів щодо посилення оборонних позицій", - йдеться у звіті військового командування.

На краматорському напрямку російський агресор 12 разів атакував підрозділи сил оборони в напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Успіху не мав.

Наразі триває бій біля Андріївки. Ситуація контрольована, додали в Генштабі.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на покровському напрямку. Тут упродовж дня, подекуди за підтримки авіації із застосуванням КАБів, агресор здійснив 23 штурмові дії та намагався наростити значні зусилля з вогневого контролю практично вздовж усієї лінії зіткнення.

"У районі Новоолександрівки тривають інтенсивні бої. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки", - зазначили в Генштабі.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали майже 200 окупантів убитими та пораненими. Знищено 1 ворожий літак Су-25, 3 БМП і 3 БТР. Водночас пошкоджень зазнали 3 танки окупантів, 1 БТР, 2 міномети та 3 одиниці автомобільної техніки.

Від початку доби напружена ситуація також була на курахівському напрямку. Наразі там налічується 14 бойових зіткнень. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне.

У військовому командуванні зазначили, що Сили оборони вживають невідкладних заходів зі стабілізації обстановки та стримування ворога, що переважає.

Попередні втрати противника на цьому напрямку становили: майже 90 окупантів убитими та пораненими. Знищено 1 БМП, 1 МТЛБ та 3 одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено 1 танк.

На времівському напрямку противник здійснив 1 безуспішну спробу прорвати оборону ЗСУ в напрямку Старомайорського. Успіху не мав.

На оріхівському напрямку противник тричі атакував і зазнав невдачі неподалік Роботиного та Новоандріївки.

На придніпровському напрямку окупанти безуспішно намагалися 9 разів відтіснити наші підрозділи від Кринків. Під час боїв російські загарбники успіху не мали, втрат позицій ЗСУ не допущено.

У Генштабі додали, що українські захисники завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.

"На певних напрямках здійснюються заходи щодо покращення тактичного положення", - йдеться у звіті.