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06:35 26.05.2024

Аргентина має намір приєднатися до коаліції для повернення українських дітей із Росії

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Аргентина має намір приєднатися до коаліції для повернення українських дітей із Росії

Українська делегація здійснила візит до Аргентини, зустріч між двома країнами організувало Міністерство закордонних справ України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Голос Аргентини має впевнено звучати в коаліції країн, адже ви маєте власні травматичні спогади і втрачені дитячі долі. Об’єднавши зусилля для порятунку викрадених українських дітей на виконання 4-го пункту Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, країни світу разом зможуть створити нову, ефективну систему захисту дітей у всьому світі", - сказала Герасимчук.

Повідомляється, що українську делегацію очолила радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Разом із послом України в Аргентинській Республіці Юрієм Клименком вони зустрілися з представниками уряду та Національного конгресу Аргентини, а також із послами країн - членів ЄС, українською громадою, студентами, викладачами, експертами та місцевими ЗМІ.

Аргентинська сторона запевнила, що планує найближчим часом приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації про приєднання аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

На зустрічах також йшлося про план Bring Kids Back UA, що охоплює всі аспекти вирішення питань викрадення росіянами українських дітей та повернення їх додому.

 

 

 

Теги: #коаліція #діти #аргентина

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