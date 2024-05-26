26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 823 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 823 RUSSIAN AGRESSION

26 травня відзначають Всесвітній день Лінді-хопу, Всесвітній день рудих, День хіміка, Всесвітній день Дракули.

День міста Київ відзначають в останню неділю травня.

У Грузії - День незалежності, у Польщі - День матері, в Україні - річниця битви під Корсунем.

Православна церква - апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору.

Трійця у західних християн.

Всесвітній день рудих

26 травня всі рудоволосі представники населення планети відзначають своє особливе свято - Всесвітній день рудих. Рудоволосих людей на землі лише 2-3% від загального населення планети. Вчені також стверджують, що цей відсоток з кожним роком зменшується.

День хіміка

В останню неділю травня щорічно святкують День хіміка. Цього дня було вирішено вшановувати робітників хімічної та нафтохімічної промисловості.

Хімія - найважливіша наука, яка застосовується в сучасному світі нами вже механічно. Людина не замислюється про те, що використовує в побуті відкриття, зроблені свого часу вченими. Приготування їжі за звичайними і незвичними рецептами, робота в саду - підживлення рослин, обприскування, захист від шкідників, використання ліків із домашньої аптечки, застосування улюбленої косметики - всі ці можливості дала нам хімія. Завдяки багаторічній праці великі хіміки зробили наш світ саме таким - зручним і комфортним.

Всесвітній день Дракули

Щорічно 26 травня відзначається свято, присвячене відомому на всю планету монстру - Всесвітній день Дракули. Дату було обрано на честь виходу першого роману Брема Стокера "Дракула", що відбулося саме цього дня 1897 року.

Річниця битви під Корсунем

26 травня кожного року Україна відзначає важливу пам'ятну дату - річницю битви під Корсунем. Протистояння між українським військом на чолі з Богданом Хмельницьким та армією Речі Посполитої під командуванням Миколи Потоцького відбулося саме цього дня 1648 року.

Відновлення Михайлівського Золотоверхого собору

Новітня історія собору розпочалася в 2000 році. Тоді він був урочисто освячений і відчинив свої двері після понад пів століття руїни і спустошення, спричинених комуністичним режимом.

У 1937 році радянська влада підірвала понад 800-літній собор. До цього були зруйновані дзвіниця й кілька інших споруд монастиря, з бань собору знята позолота, знищений бароковий iконостас.

Святі мощі, стародавні мозаїки і фрески були демонтовані та перевезені до музеїв Москви, Ленінграда й Новгорода. В Україні залишилася мозаїчна фреска Євхаристія, яку перенесли до Софійського собору, а також деякі смальтові розписи, що потрапили до фондів Києво-Печерської лаври.

Українська церква ініціювала збір коштів для відбудови собору, громада зверталася за допомогою до тогочасної влади. Згодом рішення про відновлення Михайлівського Золотоверхого собору, дзвіниці, мурів і брами було ухвалене на найвищому державному рівні.

Першими у 1997 – 1998 роках були відновлені Економічна брама та дзвіниця Золотоверхого монастиря в стилі українського бароко. У подальшому відбулося освячення храму Трьох святителів на другому ярусі дзвіниці, карильйону з дзвонами на третьому ярусі, а згодом – головного відбудованого Михайлівського собору, його центрального вівтаря та бічних приділів – Варваринського й Катерининського.

Ще цього дня:

1927 - Остання модель Ford Model T зійшла з конвеєра після виробництва 15 007 003 автомобілів;

1938 - У місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген";

1966 - Британська Гвіана отримала незалежність, ставши Гаяною;

2014 - Відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Церковне свято

День пам'яті апостолів від 70-ти Карпа та Алфея.

Карп відомий як учень Петра і один із сімдесяти апостолів. Перший єпископ у Смирні, який служив там після мученицької смерті апостола Іванаа. Згідно з християнською традицією, Карп був ув'язнений, а потім спалений.

Алфей відомий як Клеопа, був батьком апостола Якова Молодшого та апостола Івана, які також служили Христу. Про подальше життя Алфея мало відомостей. Відомо, що він проповідував і відкривав Євангеліє після П'ятидесятниці. Вони були дітьми святого апостола Алфея. Відзначилися своєю відданістю Христовій вірі і за це зазнали жорстоких тортур.

Святого Аверкія вороги прив'язали посеред пасіки, де він прийняв мученицьку смерть від бджолиних укусів. Відомий як єпископ Єрапольський, який прославився у II столітті у Фригії своєю вірою, чудесами і місією навернення язичників у християнство. Він молився про спасіння їхніх душ і навернення до істини. Після того, як він зруйнував ідолів у язичницькому капищі, язичники намагалися його вбити, але він відкрито викривав їхні помилки і зцілив біснуватих юнаків, що призвело до того, що багато жителів прийняли християнство.

Свята Олена, сестра Аверкія, також не зреклася християнської віри і була забита камінням.

Іменини: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Ілона.