Події

04:39 26.05.2024

На Вінниччині зафіксовано влучання по житловому будинку внаслідок ворожої ракетної атаки, троє постраждалих, мешканців евакуювали

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Російські війська здійснили нічну ракетну атаку регіонів України, внаслідок якої у Вінницькій області було зафіксовано влучання по житловому будинку, постраждали троє людей, решту жителів евакуюють, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - сказано у його телеграм-каналі вночі.

За його словами, зараз проводиться евакуація мешканців.

На місці працюють усі відповідні служби.

Теги: #україна #приліт #вінницька_область #будинок

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