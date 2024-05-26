На Вінниччині зафіксовано влучання по житловому будинку внаслідок ворожої ракетної атаки, троє постраждалих, мешканців евакуювали

Російські війська здійснили нічну ракетну атаку регіонів України, внаслідок якої у Вінницькій області було зафіксовано влучання по житловому будинку, постраждали троє людей, решту жителів евакуюють, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - сказано у його телеграм-каналі вночі.

За його словами, зараз проводиться евакуація мешканців.

На місці працюють усі відповідні служби.