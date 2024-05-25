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21:55 25.05.2024

Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

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Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 20:30 суботи.

"На цей час загальна кількість ворожих наступальних і штурмових дій уже зросла до 99. Найбільше бойових зіткнень фіксується на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що загальна кількість застосованих КАБів по позиціях українських підрозділів і цивільній інфраструктурі від початку доби налічує близько 40 одиниць.

"Водночас Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б'ють ворога та знищують його техніку", - зазначили у зведенні.

Так, на харківському напрямку окупанти продовжують здійснювати штурмові дії. Шість ворожих атак українські військові відбили, чотири ще тривають.

"Окупанти не полишають спроб тиснути на оборонні рубежі українських захисників на Куп'янському напрямку. Безуспішно намагаються поліпшити своє тактичне становище в районах М'ясожарівки та Новоєгорівки. Загалом наростили кількість штурмових дій на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають", - ідеться в повідомленні.

На лиманському напрямку ворог протягом доби провів п'ять атак, одна з яких триває.

На сіверському напрямку російські війська продовжують спроби штурмів позицій українських захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. Кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до дев'яти. Чотири атаки ЗСУ відбили, п'ять тривають.

На краматорському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати штурмові дії поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки. Від початку доби там відбулося вже 11 бойових зіткнень, з яких ще одне триває.

"Покровський напрямок залишається гарячою точкою всієї лінії фронту. Дотепер кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі та завдають ворогу відчутних втрат. Нашими захисниками на цьому напрямку успішно знищено черговий СУ-25 російського агресора", - наголосили в Генштабі.

На курахівському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 14. Вісім атак ворога відбито, чотири ще тривають.

На оріхівському напрямку ворог безуспішно тричі намагався здійснювати штурмові дії поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На придніпровському напрямку на плацдармах на лівому березі Дніпра окупанти наростили кількість атак до дев'яти, але, як і раніше, всі ці спроби потіснити українські підрозділи в районі Кринків були марними.

"На інших напрямках обстановка істотних змін не зазнала", - підсумували у вечірньому зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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