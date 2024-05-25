Президент Естонії: Найголовніше - зупинити російську військову машину

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що зараз найважливіше зупинити російську військову машину в Україні, передає портал Yle.

"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію і Путіна на коліна. Тоді можна буде почати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні", - сказав Каріс.

За його словами, зараз найголовніше - зупинити російську військову машину.

Він також скептично висловився з приводу швидких змін у самій Росії.

"Я в швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 90-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов'язково призведе до змін. Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких - воля народу скористатися можливістю", - заявив президент Естонії.

Він додав, що світу, можливо, доведеться пережити ще "багато російських лідерів" перед змінами в РФ.

"Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж що-небудь почнеться", - припустив Каріс.

За його словами, потрібен тиск, зокрема і з боку Заходу, щоб прості росіяни зрозуміли, що потрібно щось робити.