Події

20:54 25.05.2024

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

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Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

Кількість постраждалих унаслідок ударів, завданих по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" і по центру Харкова продовжує зростати.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, уже відомо про 14 постраждалих унаслідок удару по центру міста, серед них 13-річний підліток.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих унаслідок удару по будгіпермаркету зросла до 40 осіб.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів по "Епіцентру" загинули 2 людини.

 

 

 

 

Теги: #харків #постраждалі

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