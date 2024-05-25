Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

Кількість постраждалих унаслідок ударів, завданих по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" і по центру Харкова продовжує зростати.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, уже відомо про 14 постраждалих унаслідок удару по центру міста, серед них 13-річний підліток.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих унаслідок удару по будгіпермаркету зросла до 40 осіб.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів по "Епіцентру" загинули 2 людини.