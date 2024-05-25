Події

19:46 25.05.2024

У Станіславі в результаті скидання вибухівки з дрона поранено чоловіка

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У Станіславі Херсонської області поранено місцевого жителя - окупанти скинули на нього вибухівку з дрона, повідомила обласна військова адміністрація.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя в Станіславі. 72-річний чоловік у цей час перебував на подвір'ї. У потерпілого - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, осколкове поранення живота та передпліччя, а також контузія", - йдеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Повідомляється, що чоловіка госпіталізували.

 

 

 

Теги: #станіслав #херсонська_область #постраждалий

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