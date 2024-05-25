Генштаб ЗСУ: Обстановка на покровському напрямку залишається напруженою, додалися штурми поблизу Уманського і Водяного

Від початку доби і станом на 16.30 кількість бойових зіткнень із російськими окупантами зросла до 71, найактивніші бойові дії ведуться на покровському напрямку, ситуація залишається складною, але контрольованою, заявляють у Генеральному штабі Збройних сил України в суботу.

"Ситуація вздовж усієї лінії зіткнення залишається складною, водночас контрольованою Силами оборони України. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б'ють ворога та знищують його техніку. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 71", - йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі.

Повідомляється, що на харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів здійснювали штурмові дії з метою захоплення оборонних рубежів ЗСУ. Бої досі тривають поблизу Вовчанська, Тихого, Стариці та Нескучного. Біля населеного пункту Приколотне ворог вдарив чотирма КАБами. Ситуація контрольована.

На куп'янському напрямку агресор наростив кількість штурмових дій до 11. Активно застосовує авіацію. Так, поблизу Стельмахівки було скинуто чотири КАБи та ще один по місту Куп'янськ. Неподалік Райгородки ворог завдає ураження некерованими авіаційними ракетами. На деяких ділянках українські захисники проводять активні дії у відповідь.

На лиманському напрямку, окрім Торського, противник атакував Сили оборони в районі Тернів та Серебрянського лісництва. "Три штурмові дії наші воїни відбили, одна ще триває", - зазначено в повідомленні.

На сіверському напрямку ворог активізувався неподалік Білогорівки та Верхньокам'янського. "Тут зафіксовано чотири бойові зіткнення, два з них ще тривають", - інформує Генштаб.

"На Краматорському напрямку окупанти наростили кількість штурмових дій до семи. Окрім Кліщіївки, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Нового, Іванівського та Андріївки. Сили оборони рішуче тримають рубежі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що гарячою залишається обстановка на покровському напрямку. "Тут кількість бойових зіткнень зросла до 18. Додалися ворожі штурми в районах Уманського та Водяного. 12 атак агресора українські воїни успішно відбили, ще шість тривають".

На курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили сім штурмових дій російських окупантів. Неподалік Побєди ворог завдав ураження двома КАБами. На цьому напрямку триває ще два бойові зіткнення.

На придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, п'ять спроб ворога відтіснити українські підрозділи в районі Кринків виявилися невдалими.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.