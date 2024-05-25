ДБР відкрило справу проти командування 125 бригади щодо неналежної організації оборони на кордоні в Харківській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування проти командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів у зв'язку з неналежною організацією оборони на кордоні Харківської області, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу, йдеться в судовому реєстрі.

Досудове розслідування встановило, що 10 травня в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області під час штурмових дій ворога мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами. Через це, ураження противника здійснювалося силами другого ешелону.

Також встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів - 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького батальйону не організувало належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати зазначених позицій, військової техніки та особового складу.

Згідно з судовим реєстром, необхідно встановити причинний зв'язок між цими діями командування і втратою позицій, особового складу та військової техніки. Для цього призначено військову експертизу, проведення якої доручено експертам.

Для проведення експертизи необхідно надати додаткові матеріали, зокрема: документи бойового управління щодо виконання завдань за призначенням у районі події; рішення командирів щодо виконання бойових розпоряджень; достовірні дані щодо укомплектованості особовим складом, озброєнням та військовою технікою підрозділів станом на 10 травня; документи про стан фортифікаційного обладнання та інженерних загороджень; формуляри загороджень та інших документів, необхідних для проведення експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) та ст. 429 КК України (Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю).