Події

15:10 25.05.2024

На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

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На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

Станом на 13.30 суботи кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 44, ворог найактивніший на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість бойових зіткнень зросла до восьми, тривають бої в районі Вовчанська та Липців.

На Куп'янському напрямку від початку доби зафіксовано 6 бойових зіткнень, з них 2 - тривають біля Петропавлівки та Стельмахівки.

На Краматорському напрямку ворог намагається вести штурмові дії за підтримки авіації, активно застосовує некеровані авіаційні ракети. Своєю чергою, ЗСУ відбили 2 ворожі атаки, одна - триває в районі Кліщіївки.

"Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі. Наразі зафіксовано 14 бойових зіткнень. Шість із них ще тривають поблизу Калинового, Яснобродівки та Сокола. У районі Галицинівки окупанти застосували чотири КАБи", - зазначається у зведенні.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 2 атаки, безуспішно намагався прорвати оборону біля Работиного та Новоандріївки. Одне бойове зіткнення ще триває.

На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #ситуація

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