Країни Центральної Азії побоюються брати участь у Саміті миру через страх перед Кремлем - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що частина країн Центральної Азії побоюються брати участь у майбутньому Саміті миру через страх перед Кремлем.

Як зазначив Зеленський в інтерв'ю журналістам центральноазіатських ЗМІ, "на сьогодні ні військового, ні стратегічного союзу з Путіним не може бути у жодної з ваших країн".

"Ви всі під ударами на 100%. Сьогодні ОДКБ та інші структури - можливість впливати на ваші країни. Ваші країни сьогодні не впливають на політику Кремля і Росію. Росія більша, економічно і військово вона сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність", - заявив він.

"Тому я вважаю, що зв'язки ваших держав на рівні лідерів з Росією є саме через те, що вони намагаються балансувати. Вони бояться Путіна", - додав президент.

Однак, як він зауважив, це приклад не лише країн Центральної Азії чи Глобального Півдня. Ця, за його словами, тенденція впродовж тривалого часу спостерігалася по всьому світу.

"Усі знаходили баланс із росіянами, з їхньою політикою - економічною, військовою тощо, щоб не будити звіра. Але річ у тім, що звір нікого не питає: він прокидається, коли хоче", - зазначив Зеленський.

Водночас, говорячи про лідерів центральноазіатських держав, президент України висловив переконання, що вони більше (схиляються - ІФ-У) у російський бік через страх перед Кремлем.

"Ось приклад: ми робимо Саміт миру, якісь перші кроки. Вони як перші кроки в маленької дитини - дуже нестійкі, але дуже важливо, щоб їх підтримували. Це правильні кроки, вони точно вперед, вони точно до миру. Вони точно не до війни. Ми запрошуємо лідерів, абсолютно вільно і всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи. У когось свої інтереси. Хтось запроваджував санкції, а хтось ні. Ми запросили всіх, також і лідерів (країн - ІФ-У) Центральної Азії. Ми всіх хочемо бачити на цьому саміті. Що тут страшного? Тут страшно тільки те, що не буде Путіна. Усе. Уявіть собі, чи може Путін (через участь у саміті - ІФ-У) поїхати танками на одну з країн Центральної Азії? Через це ні - цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не приєднується? Бояться втратити щось. Бояться втратити навіть ті стосунки, які є з сьогоднішнім Кремлем. Це не допомагає закінчити війну", - заявив Зеленський.

Він також зауважив, що "економіка, санкції - те, де ваші країни або політичні лідери балансують, - нічого не дадуть".

"Що вони виграють? Гроші? Ну сьогодні вони є - завтра їх немає. Післязавтра ви знайшли якусь енергетику, альтернативну нафті й газу. І ті, хто заробляє на нафті й газі, перестануть заробляти. Але цінності - дружба між людьми, повага - вони вічні. Мені здається, ці моральні цінності дуже важливі", - наголосив глава держави.

Зеленський також заявив, що Україна очікує на участь лідерів країн Центральної Азії на Саміті миру, оскільки цей захід - про мир і діалог.