Зеленський звернувся до народів Африки: очікуємо африканських лідерів на Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський у День Африки побажав африканським народам миру і зазначив, що Африка завжди матиме значення для розвитку всього людства.

"Я щиро бажаю, щоб Африка була континентом миру, поваги до кожної спільноти та незмінно суверенних націй, чий голос незмінно важитиме, коли вирішуються глобальні справи. Кожній зовнішній силі вже варто звикнути до того, що ваш континент є домівкою для його народів і що ви самі обираєте, хто заслуговує на вашу прихильність. Саме так і має бути", - сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Він також зазначив, що попри повномасштабне російське вторгнення, Україна робить максимум, щоб "практичними справами підтвердити нашу філософію ставлення до інших народів - нашу повагу до кожного народу". Зокрема, Україна зірвала морську блокаду своїх портів, розпочату флотом РФ, і відновила морський експорт та гуманітарні поставки продовольства.

"Зерно з України вже додає продовольчої безпеки таким країнам, як Єгипет, Алжир, Лівія, Нігерія, Судан, Ефіопія, Сомалі. І ми розширюємо наші поставки продовольства. Ми готові допомагати більше. Ми готові будувати продовольчі хаби в Африці та інвестувати свій досвід у технологічний розвиток ваших країн", - наголосив Зеленський.

Президент висловив сподівання на співпрацю з африканськими країнами. Він додав, що освітній обмін для студентів з країн Африки, який обмежений під час війни, буде відновлено на основі сучасних потреб.

"Кожен народ заслуговує на достатньо міцний освітній суверенітет, щоб мати у своїй країні власний фундамент для суспільного розвитку, щоб молоді люди залишалися вдома і будували життя з користю для своєї батьківщини. Ми готові допомагати цьому", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, Україна готова ділитися досвідом відновленням своєї енергетики, зруйнованої російськими атаками, "для зміцнення енергетичної незалежності африканських друзів".

Президент нагадав, що нещодавно було відкрито посольства України в Африці.

"Ми відкрили десять нових посольств на континенті. І ми продовжимо розширення нашої присутності і, сподіваюся, співпраці. Ми завжди прагнемо взаємної вигоди і ніколи не використовуємо наші можливості на шкоду іншим народам, їхньому суверенітету, їхньому благу. І саме це потрібно в нашому світі - у світі, в якому завжди мають спрацьовувати тільки формули миру, формули поваги, формули розвитку. Нехай це будуть наші з вами спільні формули! Очікуємо на лідерів Африки на Саміті миру і всім вам ми бажаємо миру!" - підсумував Зеленський.