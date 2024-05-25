Зеленський у День працівників видавництв подякував усім, хто продовжує створювати та поширювати українську книгу

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, і подякував усім, хто в цей непростий час продовжує створювати й розповсюджувати українську книгу.

"З першого дня цієї війни було очевидно, що Росія воює не лише проти нашої країни, а й проти взагалі всього, що дає життя державі і народу: проти культури, розвитку, нашої історії, усіх людських цінностей", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Президент зауважив, що лише одним із прикладів нелюдських дій ворога є зруйнована російським ударом друкарня в Харкові та десятки тисяч знищених книжок.

"Убиті люди, спалені шкільні підручники - ось реальні цілі, які Росія обирає для ракетних ударів. І тільки відповідна зброя, відповідний захист для всіх наших міст, всіх наших людей можуть зупинити її", - наголосив Зеленський.