За добу на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, від початку доби ще 21 - Генштаб ЗСУ

Станом на 10.00 минулої доби на лінії фронту відбулося загалом 103 бойових зіткнення, від початку поточної доби - ще 21, ворог здійснив 479 обстрілів українських військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уже від початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару з використанням чотирьох ракет та чотирьох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБи... Від початку доби російські окупанти здійснили 479 обстрілів позицій наших військ, з них сім із використанням реактивних систем залпового вогню. Також окупанти застосували 25 ударних дронів-камікадзе", - йдеться у зведенні, розміщеному в телеграм-каналі в суботу.

На Харківському напрямку від початку доби ворог 3 рази атакував українські підрозділи, ЗСУ відбили 2 штурмові дії в районі Липців. Триває одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.

За уточненими даними, за минулу добу на Харківському напрямку втрати ворога становили 148 осіб, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також ЗСУ знищили 5 ворожих артсистем, 8 БпЛА, 5 автомобілів та 1 одиницю спеціальної техніки, пошкодили одну броньовану машину, 5 артсистем, один засіб ППО, 3 автомобілі та 2 одиниці спецтехніки. Уражено 24 бліндажі противника.

На Куп'янському напрямку українські сили відбили 2 ворожі атаки в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. "Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки", - зазначають у Генштабі.

За уточненими даними за минулу добу ворожі втрати на цьому напрямку становили 123 особи. Також знищено 3 автомобілі, пошкоджено танк, артсистему та бойову броньовану машину.

На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося 2 бойових зіткнення, одне з них ще триває біля Виїмки. Сили оборони України мали успіх на окремих ділянках.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі Кліщіївки. ЗСУ відбили одну спробу ворожого штурму, ще одна триває.

На Покровському напрямку від початку доби ворог 4 рази атакував позиції українських захисників. Сили оборони відбили одну атаку біля Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

За уточненими даними за минулу добу на даному напрямку втрати противника становили 286 осіб убитими та пораненими, знищено 3 танки, 4 автомобілі та склад із боєприпасами, пошкоджено 2 ворожі танки, бронетранспортер і 2 автомобілі.

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 2 спроби противника просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник спробував витіснити підрозділи Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили атаку окупантів біля Работиного, триває бій поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. Під час боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та два об'єкти інфраструктури противника.