Глава МВС: близько 84% із понад 60 тис. об'єктів цивільного захисту в Україні повністю відповідають вимогам

Близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту в Україні повністю відповідають встановленим вимогам, фахівці ДСНС і поліції щокварталу проводять моніторинг стану і доступності укриттів, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Одне з найважливіших питань у фокусі нашої уваги – цивільний захист. Нам довелося практично докорінно змінювати всі раніше діючі інструкції та вимоги до облаштування захисних споруд, систематизувати їхній облік та покращувати процес інформування громадян", - зазначив Клименко під час виступу на консультаційній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Балтії, Фінляндії, Норвегії, Польщі та України.

Очільник українського МВС додав, що окремим викликом для міністерства є безпека співробітників, які працюють на місцях ворожих обстрілів, оскільки рятувальники нерідко стають "мішенями" для росіян. Через це МВС доводилося змінювати підходи в роботі.

"На жаль, усі інструкції "написані кров’ю". Ми вже неодноразово змінювали підходи в роботі, вимоги до екіпірування та протоколи реагування на надзвичайні події. Ми завжди враховуємо оперативну обстановку в кожному конкретному регіоні й за необхідності вносимо корективи до алгоритмів дій наших співробітників", - зазначив Клименко.

Він подякував іноземним колегам за підтримку та висловив готовність української сторони ділитися й надалі власним досвідом роботи цивільного захисту в умовах війни.