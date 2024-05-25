Зеленський привітав співробітників Держспецзв'язку з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України з професійним святом.

"Уже понад два роки повномасштабної війни ми користуємося надійним зв'язком і крок за кроком нарощуємо захист нашої держави, наших українських спеціальних структур від ворожих кіберударів", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

Президент подякував усім співробітникам і співробітницям Держспецзв'язку за професіоналізм, "відданість Україні та готовність 24/7 бути на службі, бути уважними й ефективними у виконанні службових і військових завдань".

Зеленський також вшанував хвилиною мовчання пам'ять про співробітників Держспецзв'язку, які загинули, захищаючи Україну.

"І обов'язково маємо пам'ятати та допомагати родинам, рідним, близьким тих наших людей, які, працюючи заради нашої держави, захищаючи нашу державу, віддали свої життя. Дякую вам!" - наголосив він.