Події

10:56 25.05.2024

Зеленський привітав співробітників Держспецзв'язку з професійним святом

1 хв читати
Зеленський привітав співробітників Держспецзв'язку з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України з професійним святом.

"Уже понад два роки повномасштабної війни ми користуємося надійним зв'язком і крок за кроком нарощуємо захист нашої держави, наших українських спеціальних структур від ворожих кіберударів", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

Президент подякував усім співробітникам і співробітницям Держспецзв'язку за професіоналізм, "відданість Україні та готовність 24/7 бути на службі, бути уважними й ефективними у виконанні службових і військових завдань".

Зеленський також вшанував хвилиною мовчання пам'ять про співробітників Держспецзв'язку, які загинули, захищаючи Україну.

"І обов'язково маємо пам'ятати та допомагати родинам, рідним, близьким тих наших людей, які, працюючи заради нашої держави, захищаючи нашу державу, віддали свої життя. Дякую вам!" - наголосив він.

Теги: #держспецзвязку #свято

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 23.05.2024
Зеленський привітав морську піхоту з професійним святом

Зеленський привітав морську піхоту з професійним святом

00:57 28.04.2024
Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

15:26 19.03.2024
Українське мовлення на Харківщині й Сумщині повністю відновлено - Держспецзв'язку

Українське мовлення на Харківщині й Сумщині повністю відновлено - Держспецзв'язку

13:59 07.02.2024
Міноборони та Держспецзв'язку працюють над створенням цільових профілів безпеки для військових систем

Міноборони та Держспецзв'язку працюють над створенням цільових профілів безпеки для військових систем

14:48 08.01.2024
Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

18:36 27.12.2023
ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

09:14 22.12.2023
Зеленський у день енергетика: Україна пишається професіоналами своєї справи та безмежно сміливими людьми

Зеленський у день енергетика: Україна пишається професіоналами своєї справи та безмежно сміливими людьми

13:51 13.12.2023
Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

09:24 06.12.2023
Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

17:42 01.12.2023
Зеленський у День працівників прокуратури: Україна зможе забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну і терор на нашу землю

Зеленський у День працівників прокуратури: Україна зможе забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну і терор на нашу землю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ - МЕР МІСТА

Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

ОСТАННЄ

Глава МВС: близько 84% із понад 60 тис. об'єктів цивільного захисту в Україні повністю відповідають вимогам

Окупанти вдарили по передмістю Харкова, одна людина постраждала - ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули три людини, двоє поранених - ОВА

Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО посилення української ППО

Міносвіти роз'яснило алгоритм дій, якщо під час НМТ почнеться повітряна тривога

Житель Верхньої Писарівки на Харківщині постраждав унаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Росіяни вночі обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Ворог обстріляв Херсон і 12 громад області

ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

У Чорному морі один бойовий корабель РФ, у Середземному морі перебуває носій ракет "Калібр"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА