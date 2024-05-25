Події

08:04 25.05.2024

Ворог обстріляв Херсон і 12 громад області

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Ворог обстріляв Херсон і 12 громад області

За минулу добу Херсон і 12 громад області знову були під обстрілом, є влучання в житлові квартали, пошкоджено 8 приватних будинків і заклад культури, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Інженерне, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Чорнобаївка, Комишани, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Бургунка та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкти комунальної та припортової інфраструктури, готель, приватний автомобіль.

Повідомляють, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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