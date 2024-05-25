Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та лідер США Джо Байден у телефонній розмові домовилися передавати гуманітарну допомогу та паливо для мешканців сектору Газа через контрольно-пропускний пункт "Керем-Шалом", поки не відновиться робота КПП "Рафах", йдеться у повідомленні. у повідомленні, поширеному у п'ятницю канцелярією ас-Сісі.

"Президенти домовилися тимчасово доставляти великі обсяги гуманітарної допомоги та палива, що надаються ООН, через КПП "Керем-Шалом", допоки не буде створено правовий механізм для відновлення роботи КПП "Рафах", - йдеться у прес-релізі.

Лідери двох країн також погодилися із необхідністю "активізації міжнародних зусиль" для успішного завершення переговорів між Ізраїлем та ХАМАС.

Крім того, Байден висловив ас-Сісі "глибоку вдячність за інтенсивні, старанні та безперервні зусилля Єгипту та посередництво у досягненні угоди про припинення вогню та перемир'я в секторі Газа".

Відколи Ізраїль 7 травня встановив контроль над КПП "Рафах", допомога, призначена для населення сектору Газа, залишалася в Єгипті. За даними джерела The Times of Israel, США та Ізраїль закликали Каїр передати частину допомоги Ізраїлю, щоб той міг доставити її до анклаву через КПП "Керем-Шалом", проте Єгипет відмовлявся.

Тоді Ізраїль запропонував Палестинській національній адміністрації (ПНА) взяти на себе управління КПП "Рафах". ПНА відхилила пропозицію, вимагаючи, щоб Ізраїль спочатку пообіцяв визнати незалежність палестинської держави.

Після цього Ізраїль та Єгипет, як заявило джерело видання, розпочали переговори про те, щоб палестинці, не пов'язані з ХАМАС чи ПНА, керували КПП "Рафах" за підтримки міжнародних організацій.

7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа.