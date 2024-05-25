Події

03:05 25.05.2024

Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

2 хв читати

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та лідер США Джо Байден у телефонній розмові домовилися передавати гуманітарну допомогу та паливо для мешканців сектору Газа через контрольно-пропускний пункт "Керем-Шалом", поки не відновиться робота КПП "Рафах", йдеться у повідомленні. у повідомленні, поширеному у п'ятницю канцелярією ас-Сісі.

"Президенти домовилися тимчасово доставляти великі обсяги гуманітарної допомоги та палива, що надаються ООН, через КПП "Керем-Шалом", допоки не буде створено правовий механізм для відновлення роботи КПП "Рафах", - йдеться у прес-релізі.

Лідери двох країн також погодилися із необхідністю "активізації міжнародних зусиль" для успішного завершення переговорів між Ізраїлем та ХАМАС.

Крім того, Байден висловив ас-Сісі "глибоку вдячність за інтенсивні, старанні та безперервні зусилля Єгипту та посередництво у досягненні угоди про припинення вогню та перемир'я в секторі Газа".

Відколи Ізраїль 7 травня встановив контроль над КПП "Рафах", допомога, призначена для населення сектору Газа, залишалася в Єгипті. За даними джерела The Times of Israel, США та Ізраїль закликали Каїр передати частину допомоги Ізраїлю, щоб той міг доставити її до анклаву через КПП "Керем-Шалом", проте Єгипет відмовлявся.

Тоді Ізраїль запропонував Палестинській національній адміністрації (ПНА) взяти на себе управління КПП "Рафах". ПНА відхилила пропозицію, вимагаючи, щоб Ізраїль спочатку пообіцяв визнати незалежність палестинської держави.

Після цього Ізраїль та Єгипет, як заявило джерело видання, розпочали переговори про те, щоб палестинці, не пов'язані з ХАМАС чи ПНА, керували КПП "Рафах" за підтримки міжнародних організацій.

7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа.

Теги: #ізраїль #гуманітарна_допомога #сша #єгипет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 24.05.2024
Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

21:38 24.05.2024
США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

21:02 24.05.2024
Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

19:37 24.05.2024
Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

18:10 24.05.2024
Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

07:13 24.05.2024
Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

04:08 24.05.2024
У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 - ЗМІ

У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 - ЗМІ

12:14 23.05.2024
У Києві урочисто відзначили 76-у річницю незалежності Держави Ізраїль

У Києві урочисто відзначили 76-у річницю незалежності Держави Ізраїль

08:41 23.05.2024
Блінкен сподівається на прогрес у рішенні про використання заморожених російських активів на допомогу Україні на червневому саміті G7

Блінкен сподівається на прогрес у рішенні про використання заморожених російських активів на допомогу Україні на червневому саміті G7

07:20 23.05.2024
Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ - МЕР МІСТА

Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

Путін боїться того, що може дати Саміт миру

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова, частково зруйновано ліцей

Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ - МЕР МІСТА

За добу відбулося 90 бойових зіткнень, напруженою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському та Харківському напрямках - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Кондратюк позитивно оцінює результати візиту маршалка Сенату Польщі

Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

Путін боїться того, що може дати Саміт миру

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА