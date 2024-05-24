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23:47 24.05.2024

Кондратюк позитивно оцінює результати візиту маршалка Сенату Польщі

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Кондратюк позитивно оцінює результати візиту маршалка Сенату Польщі

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк позитивно оцінює результати візиту маршалка Сенату Польщі Малгожати Кідава-Блонської, яка в п'ятницю прибула в Україну.

"Дуже гарний візит і виступ у Верховній Раді маршалка Сенату дружньої Польщі Малгожати Кідава-Блонської", - написала Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбук.

Олена Кондратюк подякувала пані маршалку, Парламенту та народу Польщі за відчутну допомогу, яку вони надають як стратегічні партнери України.

"Ми вдячні за нещодавно ухвалений закон про продовження соціальної допомоги українцям, які перебувають під захистом у Польщі. У Польщі продовжують жити майже мільйон вимушених переселенців, які рятувалися від війни. Дуже важливо, що підтримка наших громадян гарантована і надається на законодавчому рівні", - повідомила Кондратюк.

Віцеспікерка підкреслила, що наразі готується до проведення "найближчим часом" засідання парламентської асамблеї Україна-Польща.

"Хочемо провести його одночасно із засіданням груп дружби українського і польського парламентів", - зазначила вона.

Так само Кондратюк відзначила провідну роль Польщі в Міжнародній коаліції з повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Теги: #польща #парламент #україна #зустріч

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