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21:38 24.05.2024

США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

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США оголосили про пакет допомоги Україні на $275 млн

Адміністрація США оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн, повідомив кореспондент Голосу Америки при Пентагоні Остап Яриш.

"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. До нього входять боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105 артилерійські постріли, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя + боєприпаси та багато іншого", - написав Яриш у соціальній мережі Х.

Як повідомили в Міністерстві оборони США, цей пакет допомоги в межах програми президентських асигнувань (PDA), "надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найбільш нагальних потреб на полі бою, як-от: додаткові високоточні ударні ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS); артилерійські снаряди; боєприпаси повітряного базування; і протитанкова зброя".

Таким чином, до пакета увійшли:

Боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW), що запускаються по трубі;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя і додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

засоби знищення укріплень;

протипіхотні міни;

тактичні транспортні засоби для відновлення обладнання;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту; і запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Як повідомлялося раніше, з урахуванням цього пакета загалом із лютого 2022 року США направили Україні військової допомоги майже на $51 млрд.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #допомога #україна #плани #сша

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