Події

21:06 24.05.2024

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

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Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про передачу Україні чергової системи протиповітряної оборони "Iris-T", повідомляють у соцмережі Х німецького оборонного відомства в п'ятницю.

"Ми вкотре доправили в Україну комбіновану вогневу частину, що складається з IRIS T SLM і IRIS T SLS - сучасної системи протиповітряної оборони середньої та малої дальності, що добре зарекомендувала себе, безпосередньо від німецької промисловості", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що нова система ППО зміцнить українську протиповітряну оборону разом із нещодавно поставленою системою "Петріот".

 

 

 

Теги: #допомога #ппо #німеччина

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