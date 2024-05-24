Українська авіація з опівночі завдала 16 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація протягом дня завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19:30 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У свою чергу ракетні війська та артилерія сил оборони завдали удару по району зосередження особового складу противника, двом об'єктам ворожої інфраструктури та здійснили дистанційне мінування одного району.