Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

Втрати російських окупантів на краматорському напрямку в Донецькій області від початку поточної доби становлять 25 осіб вбитими і пораненими, а також шість одиниць озброєння і військової техніки.

"Знищено один автомобіль окупантів, уражено – гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки", - ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19:30 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.