Події

20:29 24.05.2024

Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

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Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

Втрати російських окупантів на краматорському напрямку в Донецькій області від початку поточної доби становлять 25 осіб вбитими і пораненими, а також шість одиниць озброєння і військової техніки.

"Знищено один автомобіль окупантів, уражено – гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки", - ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19:30 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

 

Теги: #війна #втрати #рф

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