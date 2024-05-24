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19:58 24.05.2024

У проходженні військової служби ув'язненими-контрактниками практично ніяких особливостей не буде, але основної відпустки не передбачено

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У проходженні військової служби ув'язненими-контрактниками практично ніяких особливостей не буде, але основної відпустки не передбачено

У проходженні військової служби ув'язненими, які виявили бажання підписати контракт, практично ніяких особливостей не буде, окрім того, що вони служитимуть у спеціалізованих підрозділах, повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Роман Горбач.

"По-перше, ув'язнених ми не мобілізуємо, а їм дали право укладати контракти до кінця особливого періоду. Це добра воля самих ув'язнених. Уже більша частина ув'язнених, які відбувають зараз покарання, висловили бажання проходити військову службу, захищати Україну поряд з іншими військовослужбовцями. Що стосується проходження військової служби, то практично жодних особливостей не буде, окрім того, що вони проходитимуть її в спеціалізованих підрозділах, які нічим не відрізнятимуться", - розповів Горбач на брифінгу в Києві.

Він зазначив також, що грошове забезпечення вони отримуватимуть на тому ж рівні, що й інші військовослужбовці.

"Єдиний у законодавстві нюанс - вони не матимуть відпустку основну, 30 днів. Але якщо в них щось відбуватиметься вдома, то вони матимуть можливість отримати відпустку за сімейними обставинами", - зазначили в Генштабі.

 

 

Теги: #армія #увязнені #контрактники

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