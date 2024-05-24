У ЄС нагадали Республіці Сербській про санкції за сепаратизм

Фото: elements.envato.com

У Євросоюзі викликають занепокоєння ініціативи Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини, спрямовані на підрив єдності країни, заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"На жаль, уже не вперше ми чуємо такі заяви. Європейський Союз і його держави-члени дуже ясно висловилися в грудні минулого року (на саміті ЄС - "ІФ-У"). Вони нагадали свої зобов'язання щодо Боснії і Герцеговини, у якої є європейська перспектива як єдиної суверенної країни. Держави Європейського Союзу заявили, що ЄС занепокоєний законодавством та ініціативами республіки, яка здійснює сепаратистські дії і загрожує єдності країни", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, "держави-члени наполягали на тому факті, що територіальну цілісність і конституційний порядок Боснії і Герцеговини мають поважати".

"Будь-які дії, що суперечать принципам, сформульованим державами-членами в їхній постанові, матимуть наслідки. У нас є санкційний режим щодо осіб, які підривають єдність і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. І в березні ми знову підтвердили дію цього санкційного режиму, який продовжили на додатковий період", - повідомив Стано.

Уряд Республіки Сербської на засіданні 23 травня оголосив про те, що протягом наступних 30 днів підготує угоду про мирне роз'єднання з Федерацією Боснії і Герцеговини (відомою також як Мусульмансько-Хорватська Федерація).

Ці два суб'єкти є складовими частинами федеративної держави Боснія і Герцеговина.

Голова уряду Республіки Сербської Радован Вишкович заявив, що ініціатива, запропонована на засіданні уряду, пов'язана з розглядом на Генеральній Асамблеї ООН резолюції про визнання подій у Сребрениці в 1995 році геноцидом.