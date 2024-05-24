Кабмін затвердив новий механізм визначення лімітів споживання е/е - Мельничук

Кабінет Міністрів затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Як зазначається в його телеграм-каналі в п'ятницю, цей порядок затверджено з метою збереження цілісності об'єднаної енергетичної системи України в умовах балансових і мережевих обмежень, зумовлених масовими пошкодженнями критичної енергоінфраструктури.

Порядок визначає процедуру взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі (ОСП), операторами систем розподілу (ОСР), а також споживачами в процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Згідно з повідомленням, порядок стосується користувачів (як споживачів) системи передачі, споживачів е/е, електроустановки яких приєднані до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж системи передачі або розподілу; споживачів е/е, під'єднаних до мереж основного споживача, живлення якого забезпечується від мереж системи передачі даних та/або від мереж виробника.

Встановлено, що порядок обов'язковий для ОСП, ОСР і споживачів незалежно від форми власності.

Як повідомило в релізі Міненерго, яке розробило документ, згідно з Порядком, обласні та Київська міські військові адміністрації готують і затверджують переліки критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об'єкти, що забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, що включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, а також закладів охорони здоров'я державної чи комунальної форми власності та військових частин і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (зокрема, об'єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану). Крім того, вони можуть забезпечувати роботу підприємств оборонного комплексу, підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємств із безперервним циклом виробництва; електронних комунікаційних мереж, органів держвлади.

Отже, ОСП НЕК "Укренерго" зобов'язаний забезпечити справедливу та рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не належать до цих переліків, зазначено в повідомленні Міненерго. Він має розраховувати граничну потужність, окрім цих об'єктів, після чого доводити її величину кожному ОСР. Ті, своєю чергою, у межах цієї граничної потужності формуватимуть графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження й аварійного відключення споживачів.

"Ухвалене рішення сприятиме забезпеченню принципу справедливого та рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів, що мають пріоритетне електропостачання", - зазначає Міненерго.

Постанова набуває чинності через місяць після її опублікування і діє протягом воєнного стану плюс шість місяців після його припинення або скасування.

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів від 24 березня 1999 року №441 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі", якою затверджували порядок постачань е/е споживачам, зокрема визначення максимальних величин споживання е/е та потужності.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін на засіданні 24 травня зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключення електроенергії.

Після п'яти масованих атак РФ на енергосистему в березні-травні системний оператор змушений із 14 травня застосовувати графіки погодинних відключень е/е в усіх регіонах України і для промисловості, і для населення. До цього з 8 травня графіки обмеження потужності почали застосовуватися для промисловості.