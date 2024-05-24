Закупівельні агенції Міноборони зможуть використовувати кошти UNITED24 на потреби ЗСУ

Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міністерства оборони України кошти зі спеціального рахунку на підтримку Збройних сил України, який відкрито для залучення добровільних внесків фандрейзингової платформи UNITED24.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне рішення постановою №587 від 21 травня 2024 року.

Кошти можуть перераховуватися за погодженням із Міноборони Агенції оборонних закупівель та "Державному оператору тилу" для здійснення оборонних закупівель.

"Міністерство оборони України активно працює над розробкою альтернативних інструментів фінансування потреб ЗСУ. Закупівельні агенції Міноборони отримали право використовувати кошти зі спецрахунку UNITED24. Громадяни всього вільного демократичного світу отримали додаткову можливість донатити на закупівлю озброєння для ЗСУ", - зазначив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.